В центрі Львова демонтували новорічну ялинку

У вівторок, 24 січня головну ялинку Львова демонтували з площі перед Оперним театром і відправили на утилізацію. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Спершу комунальники зняли святкову ілюмінацію, після чого ялинку демонтували. При цьому з дерева окремо зрізали гілки, які відправили на міську станцію компостування на вул. Пластовій, 13. А стовбур розпиляли на частини, їх використають для обігріву теплиць на технічній базі ЛКП «Зелений Львів».

Зазначимо, незважаючи на війну, в центрі Львова таки встановили головну новорічну ялинку. Це зробили 16 грудня, тому дерево простояло більше ніж місяць.

Головна ялинка міста цьогоріч була меншою, її висота становила 14 м. Її львів’янам подарувало шкіряне підприємство «Світанок».

Нагадаємо, що з 21 січня у Львові стартував збір новорічних ялинок. Приносити на утилізацію їх можна у спеціальні пункти збору або ж викинути дерево можна біля смітника свого будинку. Але зробити це можна лише у визначені дні – 21-22 січня, 25 січня та 28-29 січня. Саме в ці дні сміттєвози заберуть хвойні на компостувальну станцію

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Фото: ЛМР