У Львові стартував прийом новорічних ялинок на утилізацію. Локації

Віднині, 21 січня, у Львові запрацювали сім пунктів збору новорічних ялинок. Всі зібрані дерева в подальшому безпечно утилізують. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Як і торік, на окремих локаціях у Львові централізовано збирають новорічні ялинки, аби потім їх правильно утилізувати. Відтак всіх закликають приносити дерева за такими адресами:

просп. Чорновола, 1 (біля контейнерних майданчиків);

вул. Замарстинівська, 167-А;

вул. Володимира Великого, 14-А (вхід в Кіноцентр, що у парку «Горіховий Гай»);

вул. Виговського, 34 (біля Залізничної районної адміністрації);

вул. Шафарика, 15 (вхід в лісопарк «Погулянка»);

просп. Чорновола, 45 (на площі поруч із шиномонтажем «Шипшина»);

вул. Хоткевича (вхід в парк святого Івана Павла II, поблизу церкви Різдва Пресвятої Богородиці).

Якщо у вас немає змоги принести свою новорічну ялинку на вищезгадані локації, то її можна викинути біля смітника, що поруч із вашим будинком. Але це зробити можна лише 21-22 січня, 25 січня та 28-29 січня. Саме в ці дні сміттєвози заберуть хвойні на компостувальну станцію.

Крім того, львів’яни можуть самостійно у будь-який час приносити ялинки на міську станцію компостування на вул. Пластовій, 13 (у будні з 08:00 до 17:00), в ЛКП «Зелений Львів», що вул. Замарстинівській, 167-А, або в Домівку врятованих тварин на вул. Олекси Довбуша, 24 (з 10:00 до 17:00).

Зауважимо, що ялинки – це великогабаритні відходи, тому прибудинкові смітники не призначені для того, щоб їх туди викидувати. Дерево обов’язково слід залишати біля контейнера, а не кидати в нього.

Також необхідно зняти всі новорічні прикраси, щоб під час переробки залишки прикрас не потрапляли у компост. Він, до речі, є добривом.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.