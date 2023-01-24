Фірма росіянина розбудує віллу в історичному ареалі Львова

ТзОВ «Хема Зелена», власником якого є громадянин Російської Федерації, відреставрує віллу Ядвіги Келлерової – пам’ятку архітектури місцевого значення. Відповідну містобудівну документацію видав виконавчий комітет Львівської міськради 23 січня, повідомляє Львівський портал.

Так, ТзОВ «Хема Зелена» отримало містобудівні умови та обмеження на реставрацію будинку на вул. Зеленій, 91 із пристосуванням приміщень мезоніну під житлові приміщення.

Йдеться про пам’ятку архітектури місцевого значення, відому як вілла Ядвіги Келлерової, яку збудували у 1908 році. Вона знаходиться у межах історичного ареалу Львова відразу навпроти колишнього клубу «Пікассо».

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Під час обговорення головний архітектор Львова Антон Коломєйцев розповів, що будинок зараз є у приватній власності і тепер його дах хочуть переробити у житло. Зауважень як таких до проєкту у членів виконкому не було, крім одного: перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко наполягав на тому, аби власник демонтував над входом невеликий дашок.

Не висував жодних зауважень і сам Антон Коломєйцев, а судячи з продемонстрованих матеріалів, паспорт опорядження фасаду теж погоджений міськими управліннями архітектури та охорони історичного середовища.

Своїм рішенням виконком встановив, що висота вілли після реконструкції повинна залишитись незмінною. Також не зміниться й відсоток забудови земельної ділянки, тобто всі роботи мають проходити у межах існуючого фундаменту.

Як з’ясував Львівський портал, пам’ятку виставили на продаж через ріелтора за 901 тисячу доларів. Примітно, що в оголошенні вказали некоректну адресу вул. Зелена, 59, хоча і сам опис об’єкта, всі всі фото і старовинні ескізи говорять саме про віллу Ядвіги Келлерової.

Її площа становить 320 м кв (без врахування підземного гаража), земельної ділянки – 0,125 га. При цьому ріелтор вказує, що 0,1 га з цієї ділянки є у приватній власності і «дозволяє будівництво додаткових об’єктів нерухомості».

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Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Хема Зелена» зареєстроване саме на вул. Зеленій, 91. Сама ж фірма існує зі серпня 2021 року і займається неспеціалізованою оптовою торгівлею.

Кінцевим бенефіціаром ТзОВ «Хема Зелена» є громадянин Російської Федерації Юрій Лебедін. Місцем його реєстрації вказана вул. Миколи Ушакова у Києві.

Росіянин володіє ще низкою підприємств у столиці, а разом із львів’янином Олегом Мацехом є власником ТзОВ «Диво рекордз» у самому центрі Львова на вул. Костюшка, 18. За цією адресою розташована студія звукозапису Golka Records. У даних, які вказані про Юрія Лебедіна як співзасновника «Диво рекордз» йдеться про те, що він є зареєстрований у Москві на вул. Парковій.

Зауважимо, що згаданий Олег Мацех є відомим у Львові бізнесменом і громадським діячем. Із 2015 по 2016 роки він навіть очолював львівське комунальне підприємство «Лев». Мацех є власником мережі магазинів вінілових платівок Vinil Club, веганського ресторану Om Nom Nom, торгує фармацевтичними товарами. Крім того, він є співвласником ТзОВ «Лем Стейшн», якому Львівська міськрада віддала під реконструкцію територію старого трамвайного депо на вул. Сахарова.

Олег Мацех очолював Громадський форум Львова, входить до Львівської обласної організації партії «Громадянська позиція», є співзасновником ГО «Фундація Станції Лема», ГО «Львів Моц.Арт 3» та однойменного підприємства.

Довідково: двоповерховий цегляний будинок у стилі сецесії на сучасній вул. Зеленій, 91 збудували у 1908 році за проєктом архітектора Міхала Домбровського для Ядвіги Келлерової. Відповідно, від імені власниці віллу так і стали називати.

Відомо принаймні про дві розбудови будинку: у 1914 році добудували веранду з південного боку (проєкт Александра Остена), у 1933 році провели реконструкцію за проєктом архітектора Юзефа Торна.

Зараз вілла Ядвіги Келлерової є пам’яткою архітектури місцевого значення.

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Фото: скриншоти з засідання виконкому ЛМР, зі сайту Rieltor, з мережі