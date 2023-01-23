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Львів’ян попереджають про ожеледицю

Ольга Денисяка

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24 січня у Львові на дорогах буде ожеледиця, вночі та вранці – туман, видимістю 200 – 500 м. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Усіх учасників дорожнього руху закликають зважати на прогноз й бути обачними.

Зокрема, водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари, пішоходів – носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях, а також користуватися світловідбивачами (стрічки, наклейки, жилет тощо), щоб водії могли вчасно побачити на дорозі.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на «Гарячу лінію» міста за номером 15-80.

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