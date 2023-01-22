Найбільш постраждалі в авіакатастрофі у Броварах пройдуть лікування за кордоном

Семеро постраждалих українців, які отримали сильні опіки внаслідок аварії гвинтокрила в Броварах 18 січня, відправлять на лікування та реабілітацію до закордонних клінік, повідомило Міністерство охорони здоров’я України.

Більшість травмованих зразу госпіталізували до центральної лікарні у місті Бровари, а частину перевели до Київського міського опікового центру. У медзакладах пацієнти отримали усю необхідну медичну допомогу та інтенсивну терапію.

Команда медевакуації МОЗ відразу сконтактувала із міжнародними партнерами. Зокрема, три опікових центри університетських клінік Австрії зголосились забезпечити транспортування пацієнтів спецлітаком та подальше їх лікування.

Дітей та батьків трьох постраждалих сімей було евакуйовано вчора та сьогодні до Австрії. Наступного тижня буде евакуйовано ще одну потерпілу з сім’єю до Швейцарії.

Перший пацієнт був відправлений напередодні. Інша група пацієнтів: два дорослі вже їдуть у Грац та двоє дітей – у Відень. На сьогодні планується відправка ще однієї дитини в Австрію. Також у процесі підготовки відправлення ще однієї постраждалої, яку лікуватимуть у Швейцарії.

Нагадаємо, вранці 18 січня у Броварах на Київщині розбився вертоліт ДСНС, на борту якого було 9 людей: троє членів екіпажу, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар Юрій Лубкович та ще двоє посадовців МВС. Ніхто з них не вижив.

Того ранку гвинтокрил упав біля дитсадка і житлового будинку. Загалом внаслідок катастрофи загинули 14 людей, в тому числі одна дитина, а постраждало ще 25 людей.

СБУ розглядає три версії авіакатастрофи у Броварах, серед них є й умисне знищення вертольота. Причину падіння судна встановлює спеціальна комісія.

Із загиблим в авіакатастрофі керівництвом МВС і посадовцями міністерства в Києві попрощались також 21 січня. На похорон прийшло все керівництво держави.

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