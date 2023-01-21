США надали Радбезу ООН докази того, що Північна Корея постачає Росії зброю

Сполучені Штати передали в Комітет Радбезу ООН з питань санкцій проти КНДР докази того, що північнокорейський режим постачає зброю російській ПВК «Вагнер» для війни проти України. Про це повідомив на брифінгу в Вашингтоні координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, пише Укрінформ.

«Ми бачили, як представники влади Північної Кореї брехливо заперечували постачання зброї для ПВК “Вагнер”», – сказав представник Білого дому.

Він нагадав, що США вже заявляли про конкретні випадки таких поставок, і зараз мають цьому докази. Зокрема, Кірбі показав журналістам відповідні супутникові знімки.

«Ці зображення свідчать, що 18 листопада п’ять російських залізничних вагонів вирушили з РФ до КНДР. Наступного дня Північна Корея завантажила ці залізничні вагони, контейнери, після чого потяг повернувся до Росії», – пояснив представник адміністрації США.

«Постачання зброї з КНДР є прямим порушенням резолюції Ради Безпеки ООН, тому ми поділилися інформацією про ці порушення з групою експертів Комітету РБ з питань санкцій проти КНДР. Ми продовжимо говорити про ці порушення в Раді Безпеки разом із нашими союзниками й партнерами», – наголосив Кірбі.

При цьому він зауважив, що обсяги постачань з Північної Кореї для ПВК «Вагнер» не змінили динаміки бойових дій в Україні. Однак за словами Кірбі, Росія прагне надалі отримувати озброєння з КНДР.

«Ми чітко засуджуємо дії КНДР та закликаємо її негайно припинити ці поставки ПВК “Вагнер”», – підсумував представник Ради нацбезпеки Білого дому.

Як повідомляв Львівський портал, найближчим часом США введуть додаткові санкції проти російської ПВК «Вагнер», яка допомагає військовим РФ у війні проти України, та визнають її транснаціональною злочинною організацією.

ПВК «Вагнер» є однією з найбільших російських приватних військових компаній. Її засновником вважають наближеного до Путіна бізнесмена Євгенія Пригожина.

Після повномасштабного нападу РФ «вагнерівці» активно воюють, зокрема, на Донбасі. Саме ці найманці штурмують Бахмут і Соледар, застосовуючи тактику «гарматного м’яса».

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