Перестановка у військовому керівництві РФ говорить про труднощі в Україні, – британська розвідка

Зміна командувача об’єднаного угруповання російських військ в Україні демонструє всю серйозність ситуації, у якій опинилась РФ. Про це йдеться в огляді британської розвідки, опублікований ввечері 11 січня.

Заміну командувача російськими військами в Україні із Сергєя Суровікіна на начальника Генштабу ЗС ФР Валерія Герасімова британська розвідка характеризує як «значну зміну в підході президента Росії Владіміра Путіна до управління війною».

«Призначення начальника Генштабу командувачем театром бойових дій є індикатором все більш серйозної ситуації, у якій опинилась Росія, і чітким визнанням того, що кампанія не відповідає стратегічним цілям РФ», – вказано у повідомленні.

Таку кадрову перестановку в армії, ймовірно, значна частина російських ультранаціоналістів і військових блогерів «сприйме з надзвичайним незадоволенням», адже вони все частіше звинувачують Герасимова «в поганому веденні війни».

«Суровікін навпаки отримав широку оцінку цієї спільноти за його відстоювання більш реалістичного підходу. Оскільки тепер він є заступником командира, його авторитет і вплив майже напевно значно зменшені», – додають у розвідспільності Великобританії.

Сєргей Суровікін

Нагадаємо, 11 січня стало відомо, що Сєргея Суровікіна зняли з посади командувача об’єднаного угруповання військ в Україні. Натомість цей пост обійняв начальник Генштабу РФ Валерія Герасимова. Суровікін тепер став його заступником.

У російському Міноборони назвали цю ротацію «підвищенням рівня керівництва спецоперацією». Також у відомстві заявили, що нові призначення пов’язані з «розширенням масштабу задач до виконання» і «необхідністю організації тіснішої взаємодії видів і родів військ».

Додамо, що командувачем російських військ у війні проти України Суровікіна Владімір Путін призначив восени 2022 року. За час його перебування на цій посаді війська РФ втекли з Херсона, а також почались масовані ракетні атаки на енергетичну інфраструктуру України.

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