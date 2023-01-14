Прем’єр Британії підтвердив передачу Україні танків Challenger 2

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським підтвердив, що його країна надасть Україні танки Challenger 2. Про це повідомив офіс прем’єр-міністра Британії, пише Європейська правда.

«Лідери обговорили поточний стан війни Росії в Україні, де послідовні перемоги України відкидають російські війська назад і ускладнюють їхні військові та моральні проблеми. Вони погодилися з необхідністю скористатися цим моментом для прискорення глобальної військової та дипломатичної підтримки України.

Прем’єр-міністр окреслив амбіції Великої Британії посилити нашу підтримку України, в тому числі шляхом надання танків Challenger 2 та додаткових артилерійських систем», – сказано у заяві.

Як сказано у повідомленні, Сунак та Зеленський привітали інші міжнародні зобов’язання у цьому ключі, включаючи пропозицію Польщі надати Україні роту танків Leopard.

«Прем’єр-міністр наголосив, що він та весь уряд Великої Британії будуть інтенсивно працювати з міжнародними партнерами, щоб швидко надати таку підтримку, яка дозволить Україні використати свою перевагу, виграти цю війну та забезпечити міцний мир», – йдеться у повідомленні.

Президент Зеленський за підсумками розмови не згадав про танки Challenger 2, однак зазначив, що він дякує Сунаку за рішення, що посилять ЗСУ на полі бою.

У своїх соцмережах президент зазначив, що завжди потужна підтримка з боку Великої Британії тепер стала непробивною й готовою до викликів.

«У розмові з прем’єр-міністром Ріші Сунаком подякував за рішення, які не лише посилять нас на полі бою, а й стануть правильним сигналом для інших партнерів», – додав Зеленський без інших подробиць.

За даними британського таблоїда The Sun, Сунак схвалив план відправки до України 12 танків Challenger 2, перші одиниці бронетехніки мають передати негайно.

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