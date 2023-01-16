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Місію МАГАТЕ розгорнуть на всіх українських АЕС

Наталя Дуляба

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Місію Міжнародного агентства з атомної енергії розгортають на всіх українських АЕС. Про це повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у своєму Twitter’i.

«МАГАТЕ розширює свою присутність в Україні, щоб допомогти уникнути ядерної аварії під час конфлікту. Пишаюся тим, що очолюю цю місію в Україні, де ми розгортаємо роботу на всіх АЕС, аби допомагати в забезпеченні ядерної безпеки», — написав Гроссі.

Як повідомляє Європейська правда, Рафаель Гроссі цього тижня відвідає Південноукраїнську та Рівненську атомні електростанції, а також Чорнобильську АЕС, щоб оголосити про початок місій у складі двох експертів МАГАТЕ на кожному з об’єктів.

МАГАТЕ вже має постійну присутність у складі до чотирьох експертів на Запорізькій АЕС. Крім того, найближчими днями команда з двох експертів також буде розміщена на Хмельницькій АЕС.

Загалом кількість експертів агентства в Україні зросте до 11-12.

Як писав Львівський портал, у МАГАТЕ сподівалися встановити безпекову зону навколо Запорізької АЕС до кінця 2022 року, але у визначений час цього не сталось.

Російські війська захопили ЗАЕС, яка є найбільшою в Європі, торік на початку березня, а регулярно її обстрілювати почали в серпні.

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