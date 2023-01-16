Деякими мобілізованими росіянами доукомплектують ПВК «Вагнер», – Генштаб

Частину мобілізованих росіян найближчим часом кинуть на доукомплектування приватної військової компанії «Вагнер» та загонів «Барс», які постійно несуть втрати в Україні. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 16 січня.

Так, на полігон «Кадамовський» у Ростовській області РФ мають прибути підрозділи з мобілізованими. Там вони мають пройти навчання, після чого цими військовими доукомплектують окупаційні війська, які воюють в Україні.

«В першу чергу доукомплектування стосуватиметься приватної військової компанії «Вагнер» та загонів «Барс», які постійно втрачають особовий склад в Україні», – кажуть у Генштабі.

Відомо також, що в Росії активно взялись за іноземців, які стоять у черзі на отримання громадянства РФ. Таким особам пропонують добровільно вступити до лав російських Збройних Сил і автоматично отримати російський паспорт.

Нагадаємо, нещодавно в Офісі президента заявили, що українські військові ліквідували вже 77% колишніх в’язнів, які воюють у складі ПВК «Вагнер». Для війни в Україні за «спрощеною процедурою» сюди набрали більше 38 тисяч тюремників.

ПВК «Вагнер» є однією з найбільших російських приватних військових компаній. Її засновником вважають наближеного до Путіна бізнесмена Євгенія Пригожина.

Після повномасштабного нападу РФ «вагнерівці» активно воюють, зокрема, на Донбасі. Саме ці найманці штурмують Бахмут і Соледар, застосовуючи тактику «гарматного м’яса».

Нещодавно стало відомо, що росіянин Андрій Медведєв, який є колишнім командиром одного з підрозділів ПВК «Вагнера», втік до Норвегії та просить там політичного притулку. Раніше чоловік підписав контракт із ПВК і воював проти України.

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