Норвегія підтвердила прохання екскомандира-втікача «Вагнера» про політичний притулок

Влада Норвегії підтвердила, що росіянин Андрій Медведєв, який є колишнім високопоставленим членом ПВК «Вагнера», незаконно перетнув кордон та попросив про притулок в скандинавській країні. Про це пише Європейська правда за посиланням на Associated Press.

«З міркувань безпеки та конфіденційності Норвезький директорат з питань імміграції (UDI) не може надавати подальші коментарі з цього питання», – йдеться в електронному листі, надісланому агентству.

Справу Медведєва передали норвезькій імміграційній поліції, а росіянина перевели в Осло, де помістили в центр для порушників міграційного законодавства. Поліція Норвегії відмовилася коментувати цей випадок.

Минулого тижня поліція Норвегії повідомила про незаконний в’їзд чоловіка з Росії, якого тоді ідентифікували лише як «іноземець». Його затримали прикордонники. Чоловік зайшов у приватний будинок в прикордонній зоні і попросив викликати поліцію.

Поліція повідомила, що пізно ввечері 12 січня російські прикордонники проінформували її про те, що виявили сліди на снігу, які могли свідчити про чийсь незаконний перетин кордону.

За повідомленням норвезького інформаційного агентства NTB 16 січня, Медведєв переховувався з того часу, як залишив групу «Вагнера» 6 липня після закінчення чотиримісячного контракту.

Російське видання Медуза пише, що Медведєв був командиром підрозділу, до якого входив Євген Нужин – найманець «Вагнера», чию страту кувалдою зафіксували на відео й опублікували в мережі у листопаді 2022 року.

Засновник проєкту Gulagu.net (російська правозахисна організація і сайт, що бореться з тортурами. – ред.) Володимир Осєчкін повідомив, що Медведєв перейшов кордон із Норвегією в районі населеного пункту Нікель Мурманської області.

Осєчкін підкреслив, що це вперше з РФ до Європи за весь час від початку війни проти України втік колишній командир одного з підрозділів по суті терористичної групи «Вагнера», який погодився давати свідчення та викривати олігарха та терориста Євгена Пригожина.

За словами Осєчкіна, Медведєв був свідком багатьох страт та позасудових розправ з боку служби безпеки Пригожина, які ті чинили щодо тих, хто відмовлявся воювати проти українців і хотів залишити лави «Вагнера». Після відходу Медведєва з ПВК сам Пригожин і його служба безпеки намагались його затримати. Медведєв побоювався, що його можуть стратити.

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