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Митрополит Епіфаній проведе ще одне богослужіння у Києво-Печерській Лаврі

Ольга Денисяка

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19 січня, на свято Богоявлення, Митрополит Епіфаній проведе богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. Це буде друге богослужіння Православної церкви України в Лаврі. Про це повідомили в пресслужбі Київської Митрополії Української Православної Церкви (ПЦУ)

«Урочисту Божественну літургію з нагоди свята Богоявлення, Хрещення Господа нашого Ісуса Христа, Предстоятель Православної Церкви України та Священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить 19 січня 2023 року в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври», – йдеться в повідомленні. 

Богослужіння розпочнеться 19 грудня о 09:00 год. в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

В ПЦУ зазначають, що Православна Церква України отримала належний дозвіл від Міністерства культури та інформаційної політики, а з Національним заповідником «Києво-Печерська Лавра» підписано відповідну угоду.

Як повідомляв Львівський портал, першу службу в Успенському соборі предстоятель Православної Церкви України Митрополит Епіфаній провів на Різдво. Раніше в Лаврі проводила богослужіння лише УПЦ московського патріархату.

Нагадаємо, що 5 січня Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври офіційно повернули у державне користування.

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