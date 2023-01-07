У Києво-Печерській Лаврі триває Різдвяна служба

Предстоятель Православної Церкви України та Священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Митрополит Київський і всієї України Епіфаній проводить урочисте Богослужіння з нагоди свята Різдва Христового в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. Про це повідомляє Суспільне.

Зазначимо, що це перша різдвяна служба Православної церкви України в Успенському соборі на території Лаври. Раніше там проводила богослужіння УПЦ московського патріархату.