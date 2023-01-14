14 січня ППО збила 25 із 38 ракет, - Повітряні сили

14 січня російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури. Українська ППО знищила 25 із 38 російських ракет різних типів. Про це йдеться у Facebook Повітряних сил ЗСУ.

Так, близько 13:00 год. ворог здійснив пуски крилатих ракет Х-101/Х-555 із восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря та ракет «Калібр» із надводних кораблів та підводних човнів з акваторії Чорного моря. Усього – 23 крилаті ракети повітряного та морського базування. В той же час в повітряному просторі на різних напрямках спостерігалась активність ворожої тактичної авіації. Із винищувачів Су-35 здійснено 5 пусків керованих авіаційних ракет Х-59.

Також випущено п’ять крилатих ракет Х-22 із п’яти дальніх бомбардувальників Ту-22м3 (одна із цих ракет влучила в багатоповерхівку у м. Дніпро).

Протиповітряна оборона працювала у зоні відповідальності усіх повітряних командувань – «Центр», «Південь», «Схід» та «Захід».

Станом на 18:30 год. на сході та півдні країни протиповітряний бій триває. Ворог продовжує атакувати з літаками тактичної авіації. Випущено ще п’ять керованих авіаційних ракет Х-59, чотири з яких збито нашою ППО!

Тож загалом на цей час знищено 25 із 38 ракет різних типів. Зокрема 18 крилатих ракет повітряного та морського базування Х-101/Х-555 та «Калібр», сім керованих авіаційних ракет Х-59.

Зазначимо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що загалом ворог здійснив близько 28 пусків крилатих ракет різного базування та 5 пусків керованих авіаційних ракет.

За даними Залужного, силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони знищено 18 крилатих ракет та 3 керовані авіаційні ракети.

Як повідомляв Львівський портал, внаслідок ракетної атаки 14 січня постраждали енергетичні об’єкти у Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській областях.

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