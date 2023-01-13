Через незаконну роздачу 60 га земель під Львовом подали 17 нових позовів

Франківською окружною прокуратурою міста Львова скеровано до суду 17 нових позовів за незаконну роздачу земель колишньою Рясне-Руською сільською радою. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Встановлено, що упродовж 2020 року, напередодні припинення повноважень Рясне-Руської сільської ради, нею було безкоштовно передано у приватну власність гаражно-будівельним кооперативам понад 60 га земель.

«Прокурорами окружної прокуратури заявлено ще сімнадцять позовних заяв до низки гаражно-будівельних кооперативів з метою повернення у комунальну власність сімнадцяти земельних ділянок загальною вартістю понад 93 млн грн.

Раніше повідомлялось, що перед виборами Рясне-Руське роздало 58 га землі заказника «Торфовище Білогорща». Так, 19 і 21 жовтня 2020 року у Публічній кадастровій карті України з’явилися повідомлення про оформлення технічної документації на 500 земельних ділянок у Рясне-Руській. 300 з них – це 58 га заказника «Торфовище Білогорща», розпоряджатися якими сільрада не мала права.

У листопаді 2022 року колишній голові Рясне-Руської сільради Емілії Смокоровській повідомили про підозру в махінаціях із землею. Внаслідок дій підозрюваної із користування Яворівського ДЛГП «Галсільліс» вибули земельні ділянки державної власності загальною площею понад 0,5 га, вартість яких перевищує 1,9 млн грн.

Раніше Львівський портал повідомляв, що міський голова Львова Андрій Садовий примудрився «продати» під індустріальний парк інвесторам понад 23 гектари землі, яка навіть не входить до юрисдикції міськради Львова, а належала Рясне-Руській. Про деталі цієї справи читайте у матеріалі «Продати не своє. Чергова земельна афера львівських чиновників на 140 мільйонів?».

Також за цим фактом є відкрита кримінальна справа, і за неї взялася Генпрокуратура.

Більше того, у 2016 році ГПУ проводила обшуки у львівській мерії, аби відшукати оригінали документів, на підставі яких було укладено договір купівлі-продажу цієї землі. Із вилучених документів стало відомо, що за підписом мера Львова Андрія Садового під Львовом незаконно віддали 23 га землі, вартість якої виявилася на 88 мільйонів гривень нижчою від її собівартості.

Згодом з’ясувалось, що незважаючи на заяви прокуратури, на спірній ділянці, яку не можуть поділити Львів і Рясне-Руське, таки будуватимуть індустріальний парк. Проти цього активно протестувала громада Рясне-Руської.

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