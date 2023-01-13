UNITED24. В Україні розпочали відбудову зруйнованої інфраструктури

Стартував проєкт відновлення зруйнованої інфраструктури «Відбудова України» від міжнародної платформи збору коштів на підтримку України UNITED24. Першими відремонтують 18 будинків у Київській області. Про це на своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами Михайла Федорова, щоб повністю відновити згаданих 18 будинків на Київщині, потрібно 719 мільйонів гривень. Наразі зібрали 504 мільйони.

«Почнемо з 18 будинків у Київській області. На них вже зібрали понад 504 млн гривень через UNITED24. Донатили люди з 110 країн світу. А ще – міжнародні компанії та амбасадори платформи. Наприклад, кошти на один із будинків перерахував наш партнер, модний дім Balenciaga», – повідомив він.

Міністр зазначає, щоб після відбудови 18 будинків у власні домівки зможуть повернуться 4 237 українців. Вже зовсім скоро планують масштабувати програму відбудови на всю територію України.

UNITED24 запустили з ініціативи Президента України Володимира Зеленського. Одним з її головних амбасадорів є легендарний футболіст Андрій Шевченко, що взяв на себе відновлення стадіону в Ірпені, який зруйнували росіяни.

Завдання фандрейзингової платформи – стати головним вікном для збору пожертв на підтримку України. Кошти надходять на рахунки Національного банку України та спрямовуються профільними міністерствами на найголовніші потреби.

Раніше Львівський портал повідомляв, що до платформи UNITED24 за понад три місяці роботи долучилися люди зі 110 країн світу, а загальна сума благодійних внесків перетнула позначку 175 млн доларів.

Завдяки міжнародній платформі для збору коштів на підтримку України UNITED24 збирали кошти для купівлі морських дронів.

Також вдалося придбати найбільшу і найефективнішу машину для розмінування – Armtac 400 вартістю 18 млн доларів.

Задонатити кошти на відбудову нашої держави може кожен. Долучитися можна за посиланням: UNITED24.

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