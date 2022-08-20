UNITED24 вже зібрала 175 мільйонів доларів, – Федоров

До платформи UNITED24 за понад три місяці роботи долучилися люди зі 110 країн світу, а загальна сума благодійних внесків перетнула позначку 175 млн доларів. Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів віцепрем’єр-міністр – міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Платформі вдалось вже зібрати $175 млн з усього світу, загалом задонатило понад 110 країн. UNITED24 орієнтована на весь світ. Ми робимо спільні проєкти з амбасадорами, які приєдналися до нас. Наприклад, Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, американський актор Лієв Шрайбер або один із найвідоміших музичних гуртів світу Imagine Dragons», – зазначив він.

Міністр уточнив, що понад 60% зібраних на платформі коштів витрачаються на Збройні сили України, частина йде на медицину, а також певна частка спрямована на відбудову держави.

Нагадаємо, 5 травня Президент Володимир Зеленський оголосив, що Україна запускає глобальну ініціативу United24. Перша її складова – онлайн-платформа для збору коштів на підтримку України. Невдовзі до неї приєднаються інші проєкти та програми.

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