До збору коштів на морські дрони долучилися люди з 93 країн

На платформі United24 продовжують активно збирати кошти для купівлі морських дронів. До збору коштів вже долучилися люди з 93 країн. Про це під час вечірнього відеозвернення повідомив Президент України Володимир Зеленський.

За словами Володимира Зеленського, невдовзі в України з’явиться чималий флот морських дронів. До збору коштів уже долучилось 50 українських компаній та міжнародний бізнес.

«На нашій фандрейзинговій платформі United24 дуже активно акумулюємо кошти на морські дрони. Єднання, як завжди, дає чудовий результат. Звичайні люди. Понад 50 українських компаній. Міжнародні бізнеси. Плюс наші литовські друзі. Плюс спільнота айтівців. Загалом до цієї нашої ініціативи долучилися люди з 93 країн! Український флот морських дронів поступово будуємо!

Як відомо, 16 листопада люди з усього світу задонатили на купівлю перших 25 морських дронів. Через United24 вдалося зібрати понад 250 млн гривень на перший у світі флот морських дронів.

Як відомо, перший морський дрон для України назвуть на честь Херсона.

Всього планують придбати 100 морських дронів. Долучитися до збору коштів на морські дрони для України можна за цим посиланням.

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