«Укрзалізниця» відновлює сполучення між Львовом і Херсоном

Зі Львова до звільненого Херсона тепер знову можна дістатися потягом. Із кінця січня «Укрзалізниця» відновлює регулярне сполучення між містами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі перевізника.

Так, із 20 січня відновлює роботу поїзд №110/109 Львів – Херсон. Зі Львова він відправлятиметься по парних числах о 16:12 год. і прибуватиме до Херсона о 13:27 год. наступного дня.

Із Херсона потяг вирушатиме з 21 січня по непарних числах о 14:27 год. і прибуватиме до Львова о 10:18 год.

Вартість квитків – від 346 грн. Їх можна придбати у застосунку «Укрзалізниці», у чат-боті, на сайті та в залізничних касах.

Нагадаємо, українські війська звільнили Херсон від окупантів на початку листопада 2022 року. 19 листопада сюди прибув перший потяг з Києва. Це був поїзд, квитки на який українці купували заздалегідь до деокупації.

Додамо, що після втечі рашисти щодня нещадно обстрілюють Херсон та всю Херсонську область.

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