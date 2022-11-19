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До звільненого Херсона прибув перший потяг

Анастасія Диняк

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До Херсона з Києва прибув перший потяг з початку повномасштабної війни. Про це пише Суспільне.

Так, до Херсона зі столиці прибув потяг з 200 пасажирами, які придбали квитки «До перемоги». Вагони потяга розписані українськими митцями в рамках проєкту «Потяга до Перемоги».

Проєкт організували Укрзалізниця та UNITED 24. Вагони пройшли капітально-відновлювальний ремонт на потужностях Укрзалізниці під час війни та облаштовані за новими стандартами екіпірування.

Малюнки на усіх семи вагонах були присвячені тимчасово окупованим територіям та подвигам українців, які чинять опір російським окупантам.

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