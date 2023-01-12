Україна повернула 54 тіла захисників із Оленівки

Після складних переговорів і за посередництва Міжнародного Комітету Червоного Хреста Україні вдалося повернути 54 тіла захисників з Оленівки. Триває ДНК-експертиза, повідомляє Міністерство з реінтеграції окупованих територій.

Ідентифікація тіл – одне з питань, яке обговорювалося на засіданні Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими під час зустрічі з рідними зниклих військових. Родини хвилюються, як швидко завершиться процес ідентифікації.

Зараз все ще триває ДНК-експертиза, яка потребує додаткового часу.

«Повернувши тіла загиблих героїв, ми передаємо їх на судово-медичну експертизу до профільних закладів. Далі слідчий повідомляє відомості про загиблих безпосередньо родичам. Довга тривалість ДНК-експертизи пов’язана з розслідуванням інших аспектів злочину в Оленівці», – повідомив представник Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти Іван Ангелін.

Для прискорення процесу ідентифікації шукатимуть можливість збільшити кількість відповідних лабораторій.

Нагадаємо, 29 липня в окупованій Оленівці від вибуху загинули щонайменше 53 українські захисники, що перебували у російському полоні. Більшість із них – легендарні оборонці Маріуполя із «Азовсталі».

Захисники міста, які виходили із заводу «Азовсталь» під гарантії безпеки від ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, опинилися в пастці.

Всі деталі цього воєнного злочину читайте у матеріалі Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених.

1 грудня, Україна повернула із полону ще 50 своїх захисників, що перебували у полоні в окупованій Оленівці.

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