ОСТАННІ НОВИНИ

Україна повернула 54 тіла захисників із Оленівки

Андрій Котенський

|

Після складних переговорів і за посередництва Міжнародного Комітету Червоного Хреста Україні вдалося повернути 54 тіла захисників з Оленівки. Триває ДНК-експертиза, повідомляє Міністерство з реінтеграції окупованих територій.

Ідентифікація тіл – одне з питань, яке обговорювалося на засіданні Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими під час зустрічі з рідними зниклих військових. Родини хвилюються, як швидко завершиться процес ідентифікації.

Зараз все ще триває ДНК-експертиза, яка потребує додаткового часу.

«Повернувши тіла загиблих героїв, ми передаємо їх на судово-медичну експертизу до профільних закладів. Далі слідчий повідомляє відомості про загиблих безпосередньо родичам. Довга тривалість ДНК-експертизи пов’язана з розслідуванням інших аспектів злочину в Оленівці», – повідомив представник Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти Іван Ангелін.

Для прискорення процесу ідентифікації шукатимуть можливість збільшити кількість відповідних лабораторій.

Нагадаємо, 29 липня в окупованій Оленівці від вибуху загинули щонайменше 53 українські захисники, що перебували у російському полоні. Більшість із них – легендарні оборонці Маріуполя із «Азовсталі».

Захисники міста, які виходили із заводу «Азовсталь» під гарантії безпеки від ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, опинилися в пастці.

Всі деталі цього воєнного злочину читайте у матеріалі Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених.

1 грудня, Україна повернула із полону ще 50 своїх захисників, що перебували у полоні в окупованій Оленівці.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Озера розбрату
Наталя ДУЛЯБА
Озера розбрату

У Львові розгорівся скандал довкола чистки озер у Снопківському парку. Місцеві мешканці скаржаться на утворення суцільни...

Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові

У Львові впродовж місяця заплановано багато цікавих подій на різдвяну тематику. Про це повідомляють організатори подій у...

УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»

Український боксер Василь Ломаченко опублікував скандальне відео проповіді митрополита Лонгина УПЦ московського патріарх...

ТОП-100 українських пісень 2022 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2022 року

Не квотами єдиними. Відкрите вторгнення рашистів в Україну стало черговим каталізатором до творення нових українських пі...

всі статті
Львівський портал