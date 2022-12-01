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Звільнили ще 50 військових, що були у полоні в Оленівці

Андрій Котенський

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У четвер, 1 грудня, Україна повернула із полону ще 50 своїх захисників. Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними глави Офісу президента Андрія Єрмака, звільнені військові – оборонці Маріуполя та «Азовсталі» перебували у полоні в окупованій Оленівці.

«Ми повертаємо оборонців Маріуполя та «Азовсталі», повертаємо полонених, що були в Оленівці, поранених, зокрема в боях на Донецькому, Луганському, Запорізькому напрямках», – повідомив Андрій Єрмак.

За даними ЗМІ, українська і російська сторони провели обмін військовополоненими у форматі «50 на 50».

Нагадаємо, 29 липня в окупованій Оленівці від вибуху загинули 53 українські захисники, що перебували у російському полоні. Більшість із них – легендарні оборонці Маріуполя із «Азовсталі».

Захисники міста, які виходили із заводу «Азовсталь» під гарантії безпеки від ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, опинилися в пастці.

Всі деталі цього воєнного злочину читайте у матеріалі Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених.

Нагадаємо, станом на кінець жовтня Україна визволила 978 своїх громадян із полону. Тепер ж додому повернули більше 1100 захисників.

Фото: СБУ

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