ОСТАННІ НОВИНИ

ЗСУ до Кремінної залишилося декілька кілометрів, – Гайдай

Анастасія Диняк

|

Російські окупанти продовжують безрезультатно намагатися вести наступ на напрямку Сватове-Кремінна на Луганщині, натомість українські військові підходять до Кремінної. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Так, за словами Гайдая, українським Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію та закріпитися на позиціях у Білогорівці. Також захисники наближаються до Кремінної.

«До Кремінної нам залишилося декілька кілометрів, але просування йде повільно через щільну замінованість території», – зазначив очільник ОВА.

Гайдай додав, що у тимчасово окупованих населених пунктах Луганщини місцеві мешканці змушені зрубувати дерева на вулиці та спалювати власні меблі, щоб опалювати багатоповерхівки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лікарні у Луганську переповнені пораненими російськими військовими. Медичного персоналу на усіх не вистачає, а місцевим мешканцям відмовляють у лікуванні.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме

Львівська область першою в Україні запровадить е-квиток у приміських та міжміських автобусних маршрутах. Послуга безготі...

Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році

У Міністерстві освіти і науки України не розглядають вступну кампанію у 2023 році за результатами традиційного зовнішньо...

Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона
Ольга ДЕНИСЯКА
Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона

Низку українських та іноземних журналістів позбавили акредитації за репортажі з Херсона, зроблені відразу після того, як...

Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці
Галина ЯНКО
Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці

Скандальна історія про те, як через Львівську митницю вдалося вкрасти у військових гуманітарну допомогу на 3 млн грн і «...

всі статті
Львівський портал