ЗСУ до Кремінної залишилося декілька кілометрів, – Гайдай

Російські окупанти продовжують безрезультатно намагатися вести наступ на напрямку Сватове-Кремінна на Луганщині, натомість українські військові підходять до Кремінної. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Так, за словами Гайдая, українським Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію та закріпитися на позиціях у Білогорівці. Також захисники наближаються до Кремінної.

«До Кремінної нам залишилося декілька кілометрів, але просування йде повільно через щільну замінованість території», – зазначив очільник ОВА.

Гайдай додав, що у тимчасово окупованих населених пунктах Луганщини місцеві мешканці змушені зрубувати дерева на вулиці та спалювати власні меблі, щоб опалювати багатоповерхівки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лікарні у Луганську переповнені пораненими російськими військовими. Медичного персоналу на усіх не вистачає, а місцевим мешканцям відмовляють у лікуванні.