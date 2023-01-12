Путін вирішив вести війну на виснаження, – Генштаб

Не досягнувши в Україні поставлених цілей протягом 2022 року, президент РФ Владімір Путін вирішив вести війну на виснаження. Про це під час брифінгу 12 січня розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.

«Противник, не досягнувши поставлених цілей у 2022 році, вирішив вести війну на виснаження. Режим Путіна прагне виграти час, розраховуючи на виснаження української економіки і Сил оборони в цілому, на зниження рівня підтримки України іноземними партнерами», – сказав він.

Громов додав, що для реалізації своїх планів щодо захоплення України Росія анонсувала масштабне реформування своєї армії, зокрема збільшення загальної чисельності до 1,5 мільйона осіб та формування щонайменше 20 нових дивізій.

У Генштабі вважають, що такі дії свідчать про наміри Кремля включитись у довготривале протистояння та підготовку до ведення масштабних бойових дій.

«Зрозуміло, що реалізація таких планів потребує багато часу і значних фінансово-економічних ресурсів. Але значні втрати в особовому складі та військової техніки, дії міжнародних санкцій, а також аналіз формування з’єднань та військових частин країни-агресора з 2016 року і дотепер викликає сумнів, що запланові організаційно-штатні заходи ворог завершить у визначені терміни», – зауважив Олексій Громов.

Разом із тим генерал додав, що Росія робитиме ставку на Білорусь, куди продовжують звозити військових і техніку, а на 2023 рік вже заплановано низку навчань у межах «Союзної держави».

«Головною метою противника залишається захоплення всієї території нашої країни і знищення державності України», – підкреслив Олексій Громов.

Нагадаємо, говорячи про найближчу перспективу розвитку подій на фронті,в українському Генштабі вважають, що рашисти намагатимуться вийти на адмінмежу Донеччини і захопити весь Донбас, після цього можуть перейти до лівобережжя Запорізької області.

Водночас секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що наступні місяці війни стануть вирішальними у війні.

В українські розвідці кажуть, що новомобілізованих Росія кине в наступ на Україну навесні та влітку, а керівник ГУР Кирило Буданов прогнозує на березень найзапекліші бої.

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