Наступні місяці війни стануть вирішальними, — Данілов

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що зміна у військовому керівництві РФ призвела до того, що наступні кілька місяців стануть вирішальними для обох сторін. Про це пише Українська правда.

«Два-три наступних місяці будуть дуже важливими – і вони будуть майже вирішальними у цій битві, до якої ми готуємося і готується наш ворог – агресор», — наголосив Данілов.

Нагадаємо, 11 січня стало відомо, що Сєргея Суровікіна зняли з посади командувача об’єднаного угруповання військ в Україні. Натомість цей пост обійняв начальник Генштабу РФ Валерія Герасимова. Суровікін тепер став його заступником.

У російському Міноборони назвали цю ротацію «підвищенням рівня керівництва спецоперацією». Також у відомстві заявили, що нові призначення пов’язані з «розширенням масштабу задач до виконання» і «необхідністю організації тіснішої взаємодії видів і родів військ».

У британській розвідці також заявили, що зміна командувача об’єднаного угруповання російських військ в Україні демонструє всю серйозність ситуації, у якій опинилась РФ.

Додамо, що командувачем російських військ у війні проти України Суровікіна Владімір Путін призначив восени 2022 року. За час його перебування на цій посаді війська РФ втекли з Херсона, а також почались масовані ракетні атаки на енергетичну інфраструктуру України.

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