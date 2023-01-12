Академію сухопутних військ у Львові відвідав президент Литви

У середу, 11 січня, під час офіційного візиту до Львова президент Литви Гітанас Науседа завітав у Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Про це повідомив керівник військового вишу Павло Ткачук на своїй сторінці у Facebook.

Гітанас Науседа ознайомився з історією і традиціями Академії сухопутних військ, яка є провідним військовим вишом України, а також вшанував пам’ять її полеглих на війні вихованців.

Також литовський президент відвідав військову експозицію, залишив запис у гостьовій книзі академії.

«Радо вшановую Героїв України, які зі зброєю в руках виборюють свою свободу саме там, де вони гартувались», – написав Гітанас Науседа.

Зі свого боку Павло Ткачук відзначив, що візит президента Литви є черговим свідченням міжнародної підтримки України.

«Щиро вдячний президенту Литовської Республіки та народу дружньої Литви за підтримку і допомогу у боротьбі з російською збройною навалою. Разом переможемо!», – підкреслив очільник Академії сухопутних військ.

Нагадаємо, 11 січня до Львова прибули президенти Польщі і Литви Анджей Дуда і Гітанас Науседа. Вони зустрілися з президентом Володимиром Зеленським у межах другого саміту Люблінського трикутника.

Гітанас Науседа заявив про надання Україні зенітних комплексів для посилення ППО. Зі свого боку Анджей Дуда анонсував передачу роти танків Leopard у межах міжнародної коаліції. Йдеться орієнтовно про десяток машин.

Того ж дня ввечері міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав надати Україні балістичні ракети дальністю до 300 км ATACMS, а також танки Leopard.

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Фото: АСВ