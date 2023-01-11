Литва закликала дати Україні ракети ATACMS і танки Leopard

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав надати Україні балістичні ракети дальністю до 300 км ATACMS, а також танки Leopard. Про це він написав у своєму Twitter’і.

«Путін робить ставку на затримки (з постачанням зброї Україні, ред.). Він повинен програти цю ставку. Україна більш ніж заслужила нашу підтримку та повагу. Настав час відправити ATACMS і випустити Leopard на волю», – наголосив Габріелюс Ландсбергіс.

Зауважимо, 11 січня під час візиту до Львова президент Литви Гітанас Науседа заявив про надання Україні зенітних комплексів для посилення ППО. Зі свого боку президент Польщі анонсував передачу Україні роти танків Leopard. Йдеться орієнтовно про десяток машин.

Невдовзі після цього стало офіційно відомо, що дати Україні сучасні танки планує й Велика Британія.

Довідково: ATACMS – балістична ракета малої дальності, яку виробляють у США із 1980-х років. Залежно від модифікації може летіти на відстань від 140 до 300 км. Вартість однієї ракети становить щонайменше 2,3 млн доларів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.