До Львова також прибули президенти Польщі та Литви

У Львові президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою та Литви — Гітанасом Науседою. Про це Зеленський повідомив у Telegram.

«З перших днів повномасштабного вторгнення ми відчуваємо підтримку наших братських народів Польщі та Литви. Вдячний Анджею Дуді та Гітанасу Наусєді за візит. Вдячний за допомогу нашому народу», — написав президент України.

Мер Львова Андрій Садовий наголосив, що попереднього разу місто приймало президентів України, Литви та Польщі ще у 2006 році під час святкування 750-річчя міста.

«Сьогодні в нас знову з офіційним візитом глави трьох держав. Але причина вже зовсім інша. Тристоронній міжнародний візит почали із вшанування пам’яті наших Героїв. Дуже важливо, що у такий непростий час для нашої країни Львів залишається місцем для дипломатичних перемовин та домовленостей, які сприятимуть нашій спільній перемозі», — написав Садовий.

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