ОСТАННІ НОВИНИ

До Львова також прибули президенти Польщі та Литви

Анастасія Диняк

|

У Львові президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою та Литви — Гітанасом Науседою. Про це Зеленський повідомив у Telegram.

«З перших днів повномасштабного вторгнення ми відчуваємо підтримку наших братських народів Польщі та Литви. Вдячний Анджею Дуді та Гітанасу Наусєді за візит. Вдячний за допомогу нашому народу», — написав президент України.

Мер Львова Андрій Садовий наголосив, що попереднього разу місто приймало президентів України, Литви та Польщі ще у 2006 році під час святкування 750-річчя міста. 

«Сьогодні в нас знову з офіційним візитом глави трьох держав. Але причина вже зовсім інша. Тристоронній міжнародний візит почали із вшанування пам’яті наших Героїв. Дуже важливо, що у такий непростий час для нашої країни Львів залишається місцем для дипломатичних перемовин та домовленостей, які сприятимуть нашій спільній перемозі», — написав Садовий.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Озера розбрату
Наталя ДУЛЯБА
Озера розбрату

У Львові розгорівся скандал довкола чистки озер у Снопківському парку. Місцеві мешканці скаржаться на утворення суцільни...

Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові

У Львові впродовж місяця заплановано багато цікавих подій на різдвяну тематику. Про це повідомляють організатори подій у...

УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»

Український боксер Василь Ломаченко опублікував скандальне відео проповіді митрополита Лонгина УПЦ московського патріарх...

ТОП-100 українських пісень 2022 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2022 року

Не квотами єдиними. Відкрите вторгнення рашистів в Україну стало черговим каталізатором до творення нових українських пі...

всі статті
Львівський портал