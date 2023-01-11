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Більшість осіб, позбавлених громадянства, мала паспорти інших держав, – Зеленський

Наталя Дуляба

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Абсолютна більшість осіб, яких позбавили громадянства України, мала паспорти інших держав, деякі люди навіть по кілька. Про це 11 січня під час брифінгу у Львові сказав президент Володимир Зеленський, повідомляє Львівський портал.

У глави держави поцікавились, за якими підставами зараз позбавляють громадянства України, зокрема й одіозного проросійського політика Віктора Медведчука, який у своїх інтерв’ю неодноразово говорив про наявність лише одного, українського паспорта.

На це Володимир Зеленський делікатно відповів, що не може розголошувати подібні деталі, адже вони безпосередньо стосуються роботи СБУ. Втім він наголосив, що позбавлення громадянства відбувається згідно з чинним законодавством.

«Більшість із цих людей позбавлена громадянства України через наявність громадянства інших держав», – підкреслив президент.

Коментуючи подальші кроки у цьому напрямку, Зеленський зауважив, що особи, які сьогодні подвійне, потрійне громадянство, в тому числі й громадянство РФ, і які мають політичний або духовний вплив на Україну, не повинні мати українського паспорта.

«Нехай ці люди із відповідним громадянством і живуть у відповідній державі. Мені здається, що є абсолютно справедливо», – додав глава держави.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про позбавлення громадянства України підозрюваного у державній зраді нардепа Віктора Медведчука та його колег із партії, проросійських поплічників Тараса Козака, Андрія Деркача і Рената Кузьміна.

Всі вони не лише є членами уже забороненої в Україні партії ОПЗЖ, а й фігурують у низці кримінальних проваджень.

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