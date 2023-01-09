В окупованому Мелітополі знищили російський склад боєприпасів

Мер Мелітополя, що на Запоріжжі, Іван Федоров розповів, що 8 січня було знищено ворожий склад боєприпасів. Про це пише Інтерфакс-Україна.

Так, 8 січня вночі було влучання у склад боєприпасів, який був розташований у центрі міста, на території одного з промислових підприємств. Йдеться про «Гідромаш» та «Мелітопольський компресор», які розташовані поруч.

«В ніч на неділю було влучання, була детонація щонайменше п’ять годин (з першої години ночі до шостої ранку), а потім о першій годині дня знову було – дознищено їхній склад боєприпасів», – зазначив Федоров.

Мер також додав, що після кожного вдалого удару української сторони російські окупанти посилюють терор мирного населення Мелітополя. З 9 січня людям заборонили переміщатися між окупованими містами. Пересуватися можна лише зі спеціальними перепустками, однак наразі їх видають лише для комерційного транспорту.

Нагадаємо, нещодавно західні писали, що окупований Мелітополь на Запоріжжі може стати наступною гарячою точкою на фронті, а також важливим етапом деокупації півдня України.

Відомо, що зі середини грудня рашисти будують укріплення у захопленому Мелітополі – встановлюють так звані «зуби дракона».

Вкінці грудня з’явилася інформація, що російські окупанти перекидають додаткові підрозділи та військову техніку з Маріуполя в бік Бердянська і Мелітополя.