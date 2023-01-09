ОСТАННІ НОВИНИ

В окупованому Мелітополі знищили російський склад боєприпасів

Анастасія Диняк

|

Мер Мелітополя, що на Запоріжжі, Іван Федоров розповів, що 8 січня було знищено ворожий склад боєприпасів. Про це пише Інтерфакс-Україна.

Так, 8 січня вночі було влучання у склад боєприпасів, який був розташований у центрі міста, на території одного з промислових підприємств. Йдеться про «Гідромаш» та «Мелітопольський компресор», які розташовані поруч.

«В ніч на неділю було влучання, була детонація щонайменше п’ять годин (з першої години ночі до шостої ранку), а потім о першій годині дня знову було – дознищено їхній склад боєприпасів», – зазначив Федоров.

Мер також додав, що після кожного вдалого удару української сторони російські окупанти посилюють терор мирного населення Мелітополя. З 9 січня людям заборонили переміщатися між окупованими містами. Пересуватися можна лише зі спеціальними перепустками, однак наразі їх видають лише для комерційного транспорту.

Нагадаємо, нещодавно західні писали, що окупований Мелітополь на Запоріжжі може стати наступною гарячою точкою на фронті, а також важливим етапом деокупації півдня України.

Відомо, що зі середини грудня рашисти будують укріплення у захопленому Мелітополі – встановлюють так звані «зуби дракона».

Вкінці грудня з’явилася інформація, що російські окупанти перекидають додаткові підрозділи та військову техніку з Маріуполя в бік Бердянська і Мелітополя.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Озера розбрату
Наталя ДУЛЯБА
Озера розбрату

У Львові розгорівся скандал довкола чистки озер у Снопківському парку. Місцеві мешканці скаржаться на утворення суцільни...

Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові

У Львові впродовж місяця заплановано багато цікавих подій на різдвяну тематику. Про це повідомляють організатори подій у...

УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»

Український боксер Василь Ломаченко опублікував скандальне відео проповіді митрополита Лонгина УПЦ московського патріарх...

ТОП-100 українських пісень 2022 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2022 року

Не квотами єдиними. Відкрите вторгнення рашистів в Україну стало черговим каталізатором до творення нових українських пі...

всі статті
Львівський портал