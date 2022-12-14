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Мелітополь може стати наступним фронтом, — ЗМІ

Анастасія Диняк

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Тимчасово окупований Мелітополь на Запоріжжі може стати наступним фронтом війни, а також важливим етапом деокупації півдня. Про це пише The New York Times.

Так, контроль Мелітополя є стратегічно важливим для подальшого розвитку бойових дій. За даними видання, українські військові посилюють ізоляцію та намагаються ослабити росіян у тимчасово захопленому місті.

«Мелітополь, як очікується, стане наступним важливим етапом українського наступу з метою витіснити війська РФ з півдня України», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, місто розташоване на перехресті двох автомагістралей та залізничної лінії, що з’єднує Росію з анексованим Кримом та окупованими територіями південних областей України. У NYT зауважили, що ЗСУ завдають ударів високоточними ракетами великої дальності, а також активно використовують диверсійні групи, аби повернути контроль над містом.

Також у виданні додають, що деокупації Мелітополя може посприяти поверненню контролю над усією територією Запорізької та сусідньої Херсонської областей.

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