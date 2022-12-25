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Окупанти перекидають резерви на Бердянськ і Мелітополь, – Андрющенко

Наталя Дуляба

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Російські окупанти перекидають додаткові підрозділи та військову техніку з Маріуполя в бік Бердянська і Мелітополя. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram.

«Велика кількість військової техніки зайшла з боку Росії та рушила через Мангуш (Маріупольський район) в напрямку Бердянськ/ Мелітополь. Колони доформовувались частково з місця базування в с. Агробаза, де перебували з моменту “негативного наступу” в Херсоні», – написав він.

За словами Андрющенка, частину військової техніки та живої сили ворог перекинув зі села Урзуф на Мангуш і включив до складу колон, сформованих на Агробазі, що біля Маріуполя. Також із Урзуфа окупантів із зброєю малого калібру перемістили в бік Бердянська.

«Додаткові підрозділи прибули з Росії. Розселення відбулося в районі так званих “Кам’янських дач” під прикриттям цивільних громадян», – додав Петро Андрющенко.

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Нагадаємо, нещодавно західні писали, що окупований Мелітополь на Запоріжжі може стати наступною гарячою точкою на фронті, а також важливим етапом деокупації півдня України.

Відомо, що зі середини грудня рашисти будують укріплення у захопленому Мелітополі – встановлюють так звані «зуби дракона».

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