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Росіяни будують укріплення в окупованому Мелітополі

Анастасія Диняк

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Російські військові у тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі встановлюють бетонні конструкції – так звані «зуби дракона». Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

Так, за даними Федорова, вже другий день окупанти у центрі міста встановлюють бетонні пірамідальні протитанкові споруди, відомі як «зуби дракона».

«Напевно, за останній тиждень окупанти настільки відчули запах “смаженого”, що вже готуються до вуличних боїв», – йдеться у повідомленні.

Мер Мелітополя також додав, що бетонні конуси росіяни встановлюють посеред центральних вулиць та житлових кварталів – ближче до цивільних.

«Але досвід інших деокупованих міст України підказує рашистам – їхні бетонні лего їм не допоможуть. Скоріше завадять самим окупантам тікати швидше з української землі», – наголосив він.

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