До моргу в Мелітополі вантажівкою звезли загиблих окупантів, — мер

В понеділок, 10 січня, до моргу в окупованому Мелітополі вантажівкою привезли тіла загиблих російських військових. Про це повідомив міський голова Іван Федоров у свєму Telegram.

«До моргу поки що окупованого Мелітополя завезли повну фуру ліквідованих російських військових. Подекуди розірвані тіла розвантажили насипом, зайнявши весь морг», — написав він.

Водночас Іван Федоров додав, що лікарні Мелітополя також переповнені пораненими окупантами, яких завезли з Василівки та інших населених пунктів на північ від міста. До цього, за його словами, доклались не лише ЗСУ, а й українські партизани.

Нагадаємо, напередодні в Мелітополі ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів, детонація тривала щонайменше п‘ять годин поспіль.

Додамо, нещодавно західні ЗМІ писали, що окупований Мелітополь на Запоріжжі може стати наступною гарячою точкою на фронті, а також важливим етапом деокупації півдня України.

Зі середини грудня рашисти будують укріплення у захопленому Мелітополі – встановлюють так звані «зуби дракона».