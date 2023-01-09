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Арештували майно Табачника на понад 2 мільйони доларів

Андрій Котенський

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СБУ арештувала на понад два мільйони доларів майна колишнього міністра освіти часів режиму Януковича Дмитра Табачника. Це насамперед нерухомість, земельні ділянки та гроші в іноземній валюті, повідомляє пресслужба СБУ.

Для того, щоб «приховати» свої статки від можливої конфіскації на користь держави, фігурант заздалегідь «переписав» їх на своїх родичів. Втім, СБУ викрила цю «схему» і отримала дозвіл суду на арешт активів ексрегіонала.

Серед них:

  • ½ квартири в історичній частині Києва площею 126 кв. м;
  • житловий будинок площею понад 600 кв. м;
  • 5 земельних ділянок в елітному котеджному містечку поблизу столиці загальною площею майже 1 га;
  • банківський рахунок на 147 тис. дол.

Нагадаємо, що у листопаді минулого року за матеріалами СБУ табачнику було повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану..

За даними слідства, він брав активну участь в організації псевдореферендумів у захоплених районах Херсонської та Запорізької областей.

Наразі зрадник переховується від правосуддя у тимчасово окупованому Криму.

Вінницька обласна прокуратура уточнює, що слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області задовольнив клопотання слідчого СБУ, погодженого з прокурором, про накладення арешту на майно матері Табачника, а саме 7 земельних ділянок у смт Козин Київської області, а також накладено арешт на грошові кошти підозрюваного, які розміщені на рахунку в ПАТ КБ ПриватБанк, у сумі 144 тисяч доларів США.

Раніше Львівський портал повідомляв, що ексміністра Табачника підозрюють у держзраді. Колишній міністр допомагав окупантам на півдні України.

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