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Ексміністра Табачника підозрюють у держзраді

Андрій Котенський

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Міністру освіти часів режиму Віктора Януковича Дмитру Табачнику повідомили про підозру в державній зраді через допомогу гауляйтерам Володимиру Сальдо і Євгену Балицькому на території окупованих Херсонської та Запорізької областей, повідомляє Офіс генпрокурора.

У повідомленні про підозру йдеться, що Табачник під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну «надав згоду на співпрацю з представниками Федеральної служби безпеки РФ та вирішив допомагати останнім у проведенні підривної діяльності проти України».

Як стало відомо, Табачник діючи від імені представників вищих органів влади РФ, в тому числі Федеральної служби безпеки РФ, організовував та координував діяльність сепаратистів у сфері охорони здоров’я, освіти та підготовки до проведення референдумів.

1 травня Табачник сприяв сконтактуванню Сальдо й Балицького із заступником міністра охорони здоров’я РФ Андрієм Плутницьким для організації та налагодження представниками окупаційної влади процесів у сфері охорони здоров’я на тимчасово окупованих територіях.

Окрім того, Табачник підготував на ім’я заступника голови уряду РФ Марата Хуснулліна проєкт документа під назвою «Доповідна записка про необхідність забезпечення озброєної охорони об’єктів життєзабезпечення, начальних закладів, медичних установ та виборчих дільниць на території Запорізької та Херсонської областей» за підписом Балицького і Сальдо.

«Табачник Дмитро Володимирович підозрюється у вчиненні державної зради, умисному діянні на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості, обороноздатності України, а також надання іноземній організації допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчинене в умовах воєнного стану», – йдеться у підозрі.

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