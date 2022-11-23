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Ексміністр Табачник допомагає окупантам на півдні України, – СБУ

Наталя Дуляба

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Міністру освіти і науки України часів президента-втікача Януковича Дмитру Табачнику оголосили підозру у державній зраді. Про це Львівському порталу повідомили в СБУ.

Встановлено, що ексрегіонал та колишній міністр освіти і науки України Дмитро Табачник після широкомасштабного вторгнення РФ активно «консультує» керівників російських окупаційних адміністрацій Херсонської та Запорізької областей.

У розпорядженні СБУ є докази його тісної співпраці з ворожими спецслужбами. Зокрема, було виявлено «доповідні записки» з детальними звітами щодо «виконаних завдань».

«Серед іншого, йдеться про підготовлений Табачником проєкт доповідної записки на заступника голови уряду РФ Марата Хуснулліна. У ньому від імені гауляйтерів тимчасово окупованої Херсонщини та Запоріжжя він просить рашистів забезпечити цілодобову озброєну охорону «виборчих дільниць» на період незаконного референдуму», – кажуть у спецслужбі.

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Також задокументовано, що за безпосередніми вказівками Табачника «виборчі дільниці» були організовані у навчальних та медичних закладах регіону.

Наразі зраднику заочно оголосили підозру за ч.2 ст.111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Зауважимо, що Дмитро Табачник, як і Віктор Янукович, втік у 2014 році з України. Відомо, що він переховується у тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, напередодні у Генпрокуратурі України повідомили, що ексміністр освіти Дмитро Табачник погодився на співпрацю з російськими спецслужбами, щоб допомогти їм вести підривну діяльність проти України під час повномасштабного вторгнення РФ.

Слідство встановило, що Табачник організовував та координував діяльність сепаратистів у сфері охорони здоров’я, освіти та підготовки до проведення референдумів на окупованих українських територіях. Детальніше читайте за цим посиланням.

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