Ситуація на Таврійському напрямку – стабільно важка, – полковник Єрін

Керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Євген Єрін зазначив, що ситуація на напрямку залишається стабільно складною. Росіяни не припиняють обстріли. Про це повідомляє АрміяINFORM.

Єрін наголосив, що ситуація важка, однак якихось активних дій з боку противника наразі не спостерігається.

«Так, окремі ворожі диверсійно-розвідувальні групи продовжують здійснювати свою підривну діяльність. Всі ці факти фіксуються нами, на що ЗС України та взагалі Силами оборони надається відповідна відсіч агресору», – сказав він.

Як повідомляв Львівський портал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що на Таврійському напрямку в окупантів більше немає «глибокого тилу» завдяки діям Сил оборони.

Раніше британські розвідники зазначили, що російські окупанти укріплюються в центральній частині Запорізької області на півдні України. Особливо РФ посилила оборонні укріплення між містами Василівка та Оріхів.

Про ситуацію на усіх напрямках станом на 8 січня читайте у зведенні Генштабу ЗСУ.