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Росіяни укріплюються на Запоріжжі, – британська розвідка

Ольга Денисяка

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Британські розвідники зазначили, що російські окупанти укріплюються в центральній частині Запорізької області на півдні України. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони Великої Британії.

За даними розвідки, особливо РФ посилила оборонні укріплення між містами Василівка та Оріхів.

«У цьому секторі Росія тримає великі сили. Те, як Росія працює над зміцненням оборони, свідчить про те, що командування, найімовірніше, занепокоєне можливістю великих наступальних дій України у двох секторах: або на півночі Луганської області, або в Запоріжжі», – йдеться в повідомленні.

зазначається також, що прорив українських військових на Запоріжжі підірве життєздатність російського «сухопутного моста», що з’єднує Ростовську область і окупований Крим.

Натомість успіх ЗСУ в Луганську ще більше підірве основну військову мету Росії «звільнення» Донбасу.

«Рішення про те, якій із цих загроз протистояти насамперед, імовірно, є однією з центральних дилем для російських оперативних планувальників», – зазначили в розвідці.

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