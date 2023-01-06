На Львівщині оголосили повітряну тривогу

У п’ятницю, 6 січня, о 12:47 год. у Львові та області почали лунати сирени повітряної тривоги. Усіх закликають терміново спуститися в укриття.

Сигнал «Повітряна тривога» означає, що потрібно виконати такі дії:

Якщо ви вдома, вимкніть світло та газ, візьміть документи, необхідні ліки, трохи харчів та води і перейдіть у найближче укриття.

Повідомте про тривогу сусідів та осіб з інвалідністю. Допоможіть їм перейти в укриття.

Залишайтеся в укритті до повідомлення про відбій повітряної тривоги! Не виходьте, доки не буде дано команди відбій повітряної тривоги!

Якщо ж ви вимушені залишитися у квартирі, то варто ховатися у приміщеннях із глухими стінами.

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