Путін розглядає Крим і Білорусь як територію для ядерних провокацій, – розвідка

Президент РФ Владімір Путін розглядає тимчасово окупований Крим і Білорусь як території для проведення ядерних провокацій. Про це заявив представник пресслужби воєнної розвідки України Андрій Юсов, пише Укрінформ.

Він зазначив, що з боку сучасної Росії і режиму Путіна не можна виключати загрозу ядерного удару.

«Є інформація, що окупований Крим і територія сучасної Білорусі розглядаються Путіним для проведення такого роду провокацій. Вся ця інформація відстежується, є розвіддані», – сказав Андрій Юсов.

При цьому представник української розвідки наголосив, що навіть у Кремлі розуміють, що такий крок, якщо він відбудеться, стане останнім для керівництва російського режиму.

Як писав Львівський портал, нещодавно українська розвідка повідомляла, що росіяни передислоковують на північ окупованого Криму нові військові підрозділи і продовжують будувати оборонні споруди.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи такі дії окупантів у Криму, заявив, що окопи їм не допоможуть, адже Україна звільнить свій півострів.

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