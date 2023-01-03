Держреєстратор незаконно вивів із комунальної власності Львова два приміщення

Державний реєстратор незаконно «приватизував» два комунальні приміщення у Львові, і ще одне, яке було у приватній власності. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

Йдеться про 44-річного львів’янина, який працював державним реєстратором в одній зі сільських рад на Львівщині. Оборудку з чужою нерухомістю він провів ще у 2018 році.

Як встановили правоохоронці, чиновник, зловживаючи службовими повноваженнями, вніс несанкціоновані зміни в автоматизовану систему Державного реєстру прав. Потім на підставі цього було зареєстровано право власності на три об’єкти нерухомості, розташовані у Львові.

Два із нежитлових приміщень на той час перебували у комунальній власності Львівської міської ради, а ще одне – у приватній власності. Ринкова вартість незаконно приватизованої нерухомості становить понад 3,5 млн грн.

За цими фактами відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.365-2 та за ч.3 ст.362 ККУ. За зловживання службовим становищем і махінації з інформацією у держреєстрах львів’янину «світить» від п’яти до восьми років тюрми, трирічне позбавлення права обіймати певні посади та конфіскація майна.

Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють всі обставини злочину.

Нагадаємо, наприкінці 2016 року група шахраїв поцупила у Львова 20 його комунальних приміщень. Цю масштабну крадіжку прозвали «Аферою століття». Дотепер мерія повернула собі вже 17 об’єктів нерухомості. Детальніше читайте тут.

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