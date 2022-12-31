Росія все частіше використовує дрони через брак високоточних ракет, – ISW

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) відзначають, що російські окупанти змушені все частіше використовувати безпілотники для атак на об’єкти критичної інфраструктури України, оскільки у них закінчуються запаси високоточних ракет. Про це пише Українська правда.

У ніч з 29 на 30 грудня росіяни запустили 16 безпілотників Shahed-131 і -136 по цілях в Україні. За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, українські засоби ППО збили всі ці безпілотники.

Атаки російських безпілотників відбулися після масованої серії російських ракетних і безпілотних ударів по об’єктах критичної інфраструктури України 29 грудня, коли окупанти запустили 23 безпілотники, більшість із яких були «Шахедами».

В ISW відзначають, що використання російськими військовими 39 безпілотників за останні два дні, 30 дронів «Шахед-131» і «Шахед-136» в ніч з 18 на 19 грудня, а також 13 «Шахедів» 14 грудня свідчить про значний ріст застосування російськими військами цих систем в Україні.

За оцінкою Інститут вивчення війни, збільшення темпів атак безпілотників може свідчити про те, що російські сили накопичили більше дронів іранського виробництва після тритижневого затишшя (з 17 листопада по 7 грудня) або про те, що Росія отримала чи очікує отримати нову партію літальних апаратів з Ірану.

«Російські сили, ймовірно, ще більше збільшили темпи атак безпілотників, намагаючись підтримати свою кампанію проти української критичної інфраструктури, зважаючи на те, що їхні запаси високоточних ракет, ймовірно, вичерпані. Російські військові, ймовірно, продовжуватимуть використовувати все більшу кількість цих систем для атак на цивільні об’єкти в Україні у своїй хибній спробі зламати українську волю до боротьби», – йдеться у звіті ISW.

Як повідомляв Львівський портал, в українських Повітряних Силах нещодавно заявили, що в першій партії дронів, яку отримала РФ від Ірану, було 400 апаратів. У другій – близько 250 безпілотників.

Саме цю останню партію окупанти почали використовувати з грудня, близько 70 літальних апаратів станом на 26 грудня вже збили ЗСУ.

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