Вночі українські захисники знищили 16 «шахедів»

У ніч з 29 на 30 грудня ворог атакував Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва «Shahed-131/136». Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Так, з південно-східного та північного напрямків росіяни запустили 16 іранських дронів. Також, щоб обійти українську ППО, ворог намагався використати русло Дніпра.

Українським військовим вдалося знищити усі безпілотники противника.

«Усі 16 дронів-камікадзе знищено силами та засобами повітряних командувань «Схід» та «Центр», а також підрозділів ППО інших складових Сил оборони України», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія отримала нову партію іранських дронів, яка налічує 250 «Шахедів».

13 грудня Велика Британія запровадила санкції проти іранських бізнесменів, які беруть участь у виробництві та постачанні РФ військових безпілотників.