На Луганщині звільнено селище Новоселівське, – Kraken

Бійці спецпідрозділу української розвідки Kraken разом із 92 бригадою звільнили від окупантів селище Новоселівське Луганської області. Про це повідомив сам спецпідрозділ у Telegram.

«В ході штурму ворога було вибито з населеного пункту, противник зазнав втрат у техніці та особовому складі, частину окупантів взято в полон», – коротко звітують військові і додають, що зараз Новоселівське контролюють ЗСУ.

Kraken також показав, як проходив штурм Новоселівського. На відео (присутня нецензурна лексика) видно, що операцію військові проводили не цими днями, а дещо раніше.

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Зазначимо, селище Новоселівське розташоване на околиці Луганщини поруч із межею Харківської області. Найближчий великий населений пункт поряд – це Сватове, відстань до якого становить менше 15 км.

Нагадаємо, ще наприкінці жовтня ЗСУ взяли під свій вогневий контроль стратегічно важливу трасу Сватове – Кремінна, яка є однією з головних транспортних артерій для постачання окупантів.

Таким чином українські воїни не лише позбавили рашистів зручної логістики для підвезення техніки та боєприпасів, а й отримали значні можливості для просування вперед: зі Сватового – до кордону з РФ та на Старобільськ – логістичний центр загарбників. Кремінна відкриває напрямки на Рубіжне та Сєвєродонецьк.

Тепер ЗСУ просуваються до Кремінної, звідти рашисти вже вивели частину свого військового командування до сусіднього Рубіжного.

У Генштабі не вдаються у деталі, але днями речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що на Луганщині «є підстави для оптимізму».

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