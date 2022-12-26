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ЗСУ просуваються до Кремінної, окупанти вивели командування до Рубіжного, – Гайдай

Наталя Дуляба

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Українські військові поступово наближаються до окупованого міста Кремінна на Луганщині. Росіяни вже вивели частину свого військового командування до сусіднього Рубіжного. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай на своїй сторінці у Facebook.

Посадовець наголосив, що інформація про захід ЗСУ у Кремінну чи її звільнення не відповідає дійсності, адже тривають бої. Втім українські захисники поступово наближаються до міста.

«Ситуація в районі Сватове – Кремінна залишається складною, але перевага є на боці Сил оборони України. Потроху йде просування вперед, недалеко від Кремінної йдуть бої. Можу сказати, що військове командування РФ певної ланки, що знаходилось у Кремінній, зараз переміщене в Рубіжне», – зауважив Сергій Гайдай.

Зазначимо, Кремінна – місто, розташоване на околиці Луганщини і фактично межує з Донеччиною. Відстань до деокупованого на початку жовтня Лимана становить менше 30 км.

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20 грудня Сергій Гайдай повідомляв, що бійці ЗСУ стабілізували ситуацію на напрямку Сватове – Кремінна та зуміли закріпитися на позиціях у Білогорівці, що за 12 км від Кремінної. На той час просування до Кремінної йшло повільно через щільну замінованість територій.

Нагадаємо, наприкінці жовтня ЗСУ взяли під свій вогневий контроль стратегічно важливої траси Сватове – Кремінна, яка є однією з головних транспортних артерій для постачання окупантів.

Таким чином українські воїни не лише позбавили рашистів зручної логістики для підвезення техніки та боєприпасів, а й отримали значні можливості для просування вперед: зі Сватового – до кордону з РФ та на Старобільськ – логістичний центр загарбників. Кремінна відкриває напрямки на Рубіжне та Сєвєродонецьк.

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