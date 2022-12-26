На Луганщині є підстави для оптимізму, – ЗСУ

Гарячими точками наразі є Бахмутський і Авдіївський напрямки, а також деякі частини Луганщини. Про це пише «Армія Inform».

Так, речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий заявив, що наразі головним епіцентром воєнних дій є східний фронт. Найгарячішими точками є Бахмутський і Авдіївський напрямки та деякі частини Луганщини.

«Тільки на Бахмутському напрямку за добу відбулося 28 боєзіткнень та 225 обстрілів різними калібрами артилерії та танками. Ворог втратив 90 людей вбитими і близько 110 пораненими. Таким чином наші ЗСУ мужністю, характером, злагодженістю не дають прорвати нашу оборону й постійно завдають втрат ворогу», – розповів Череватий.

Він додав, що росіяни можуть сповільнить свої дії, враховуючи втрати своєї армії, виснаженість бійців та важкі погодні умови. На Луганщині є підстави для оптимізму.

«Там відбувається певна інерція перемоги, коли люди чекали подальшого руху і цей рух відбувався — розумно, продумано, грамотно. Постійно наші підрозділи рухалися і робили щось, щоб продовжувати цей рух. Але й враховували, що ворог там доволі потужно системно укріпився. Така робота триває і зараз. На цьому напрямку є підстави для оптимізму. Крок за кроком відбувається необхідна діяльність, яка наближає щодня звільнення певних метрів-кілометрів нашої землі», – йдеться у повідомленні.

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