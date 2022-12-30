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У поліклініці на Симоненка відкрили центр психічного здоров’я

Наталя Дуляба

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У 2 міській поліклініці на вул. Симоненка, 4 запрацював центр психічного здоров’я. Його вдалося відкрити завдяки швейцарському ґранту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

У щойно відкритому центрі психічного здоров’я можна отримати безкоштовну психологічну допомогу. Тут працює кваліфікована команда фахівців: психолог, психотерапевт, психіатр, за потреби залучають фахівця соціальної роботи.

Звернутися за відповідного фахівця можна за скеруванням лікаря або самостійно. Запис на консультації за телефонами: 093-230-81-50 та 067-676-38-89.

Зауважимо, що відкрити центр психічного здоров’я у поліклініці на Симоненка вдалося у партнерстві з україно-швейцарським проектом «Психічне здоров’я для України» (МН4U) за ґрантові кошти.

Наприкінці вересня за швейцарський ґрант психологічний центр відкрили у 5 міській поліклініці на вул. Виговського, 32. У нього іноземці вклали 1 млн грн.

Додамо, що такі центри психічного здоров’я у Львові збираються відкрити при поліклініці у кожному районі. Перший відкрили торік у консультативній поліклініці при лікарні святого Миколая (дитяча лікарня на Орлика), другий такий заклад згодом з’явився у 5 міській лікарні на вул. Чупринки, а також у поліклініці на вул. Мазепи.

Тепер до цього переліку додалась ще й локація у поліклініці на Симоненка, тому загалом у Львові вже відкрили п’ять центрів психологічної допомоги.

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Фото: ЛМР

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