У поліклініці на Виговського відкрили центр психічного здоров’я

У 5 міській поліклініці на вул. Виговського, 32, запрацював сучасний центр психічного здоров’я, де можна безкоштовно отримати психологічну допомогу. Заклад відкрили на кошти швейцарського гранту – 1 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

У цьому центрі психічного здоров’я працює кваліфікована команда фахівців: психолог, психотерапевт, психіатр, а за потреби залучають ще й фахівця соціальних служб. Всі послуги надають безкоштовно.

Звернутися за консультацією можна за скеруванням лікаря, за рекомендацією фахівця соціальних служб або самостійно. Запис проводять за телефонами: 096-02-19-573; 093-60-98-815.

Зазначимо, що такий центр у 5 міській поліклініці створили за грантові кошти (1 млн грн), які надала Швейцарія, у партнерстві з проєктом «Психічне здоров’я для України» (MH4U).

Як зауважив лідер проєкту MH4U Гайко Кьонігштайн, саме такий заклад стане своєрідним містком між первинною допомогою, соціальними службами та спеціалізованими послугами з психіатрії.

«Такі центри психічного здоров’я же відкривали у Великій Британії, Албанії, Молдові та інших країнах, аби зробити їх більш доступними для населення. Чому це важливо? По-перше, такі послуги ми можемо зробити більш доступними для місцевих мешканців, які можуть вільно прийти в поліклініку, отримати тут психотерапевтичну сесію і повернутися додому чи на роботу. Також в одному місці можна отримати цілісний комплекс послуг: психічну, медичну і соціальну допомогу», – сказав Гайко Кьонігштайн.

Зазначимо, що центри психічного здоров’я у Львові збираються відкрити при поліклініці у кожному районі. Перший відкрили торік у консультативній поліклініці при лікарні святого Миколая (дитяча лікарня на Орлика), другий такий заклад з’явився нещодавно у 5 міській лікарні на вул. Чупринки.

Центр психічного здоров’я у 5 поліклініці на вул. Виговського став третім у місті, але першим таким закладом, відкритим за грантові кошти.

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Фото: ЛМР