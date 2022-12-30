ОСТАННІ НОВИНИ

Польща передала Україні третю партію Starlink

Анастасія Диняк

|

Україна отримала вже третю партію терміналів Starlink від Польщі. Їх передадуть на важливі об’єкти та в «пункти незламності. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Так, за словами Федорова, це одна з найбільших партій терміналів від Польщі. Загалом Україна отримала від поляків вже 20 тисяч Starlink.

«Старлінки вже поїхали в Пункти незламності по всій країні. Ще частину передаємо на підтримку енергетичної та медичної сфер. Щоб українці були на звʼязку під час блекаутів, а об’єкти критичної інфраструктури могли працювати в найскладніших умовах», – зазначив він.

Федоров додав, що команда Мінцифри продовжує вести перемовини зі SpaceX та партнерами, щоб Україна отримала ще більше «Старлінків».

Нагадаємо, в серпні Польща передала Україні п’ять тисяч станцій супутникового інтернету Starlink від компанії Ілона Маска.

Зазначимо, що в червні компанія Starlink Ukraine («Старлінк Юкрейн») отримала ліцензію оператора. Це означає, що представництво компанії SpaceX вже скоро почне активну роботу в Україні.

На початку повномасштабної війни міністр цифрової трасформації України Михайло  Федоров звернувся до Ілона Маска з проханням надати Україні Starlink. Вже через тиждень він отримав відповідь, а через тиждень в Україну доставили перші 500 станцій Starlink з безкоштовною прошивкою.

Наразі в країні працюють понад 10 тисяч станцій. Зокрема вони допомагають ЗСУ бути на зв’язку та реалізовувати спеціальні операції, підтримують роботу критичних енергетичних та телекомунікаційних об’єктів та медзакладів.

Декілька таких терміналів вже є і на Львівщині, зокрема, їх отримали 12 комунальних лікарень.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Азов» нагородив «АТБ» за стабільну допомогу українським добровольцям
Анастасія ПИЖ
«Азов» нагородив «АТБ» за стабільну допомогу українським добровольцям

З перших днів повномасштабного вторгнення ворога в Україну корпорація «АТБ» робить усе можливе, а часом і неможливе, щоб...

Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме

Львівська область першою в Україні запровадить е-квиток у приміських та міжміських автобусних маршрутах. Послуга безготі...

Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році

У Міністерстві освіти і науки України не розглядають вступну кампанію у 2023 році за результатами традиційного зовнішньо...

Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона
Ольга ДЕНИСЯКА
Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона

Низку українських та іноземних журналістів позбавили акредитації за репортажі з Херсона, зроблені відразу після того, як...

всі статті
Львівський портал