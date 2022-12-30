Польща передала Україні третю партію Starlink

Україна отримала вже третю партію терміналів Starlink від Польщі. Їх передадуть на важливі об’єкти та в «пункти незламності. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Так, за словами Федорова, це одна з найбільших партій терміналів від Польщі. Загалом Україна отримала від поляків вже 20 тисяч Starlink.

«Старлінки вже поїхали в Пункти незламності по всій країні. Ще частину передаємо на підтримку енергетичної та медичної сфер. Щоб українці були на звʼязку під час блекаутів, а об’єкти критичної інфраструктури могли працювати в найскладніших умовах», – зазначив він.

Федоров додав, що команда Мінцифри продовжує вести перемовини зі SpaceX та партнерами, щоб Україна отримала ще більше «Старлінків».