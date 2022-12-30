Польща передала Україні третю партію Starlink

Україна отримала вже третю партію терміналів Starlink від Польщі. Їх передадуть на важливі об’єкти та в «пункти незламності. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Так, за словами Федорова, це одна з найбільших партій терміналів від Польщі. Загалом Україна отримала від поляків вже 20 тисяч Starlink.
«Старлінки вже поїхали в Пункти незламності по всій країні. Ще частину передаємо на підтримку енергетичної та медичної сфер. Щоб українці були на звʼязку під час блекаутів, а об’єкти критичної інфраструктури могли працювати в найскладніших умовах», – зазначив він.
Федоров додав, що команда Мінцифри продовжує вести перемовини зі SpaceX та партнерами, щоб Україна отримала ще більше «Старлінків».
Нагадаємо, в серпні Польща передала Україні п’ять тисяч станцій супутникового інтернету Starlink від компанії Ілона Маска.
Зазначимо, що в червні компанія Starlink Ukraine («Старлінк Юкрейн») отримала ліцензію оператора. Це означає, що представництво компанії SpaceX вже скоро почне активну роботу в Україні.
На початку повномасштабної війни міністр цифрової трасформації України Михайло Федоров звернувся до Ілона Маска з проханням надати Україні Starlink. Вже через тиждень він отримав відповідь, а через тиждень в Україну доставили перші 500 станцій Starlink з безкоштовною прошивкою.
Наразі в країні працюють понад 10 тисяч станцій. Зокрема вони допомагають ЗСУ бути на зв’язку та реалізовувати спеціальні операції, підтримують роботу критичних енергетичних та телекомунікаційних об’єктів та медзакладів.
Декілька таких терміналів вже є і на Львівщині, зокрема, їх отримали 12 комунальних лікарень.
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Анастасія Диняк